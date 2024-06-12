極希少【 キプリス】CYPRIS 長財布 ホーウィンシェルコードバン

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キプリスの長財布です。こちら、ホーウィン社製シェルコードバンを外側と内側に贅沢に使用している、キプリス製の財布の中で最も高級な商品の一つです。私の知る限りでは、この型番の商品が出品されているのは見たことがないです。極希少品です。定価:187,000円素材:ホーウィンシェルコードバンHORWEENSHELLCORDOVANファスナー:YKK社製エクセラファスナーキプリス公式ホームページ商品番号:105741ファスナー付通しマチ長財布箱、ギャランティなど付属品すべて揃っております。ビジネスでは、ベルルッティなどを主に使用しておりました。こちらの財布はベルルッティよりも主張は激しくないですが、素材はホーウィンシェルコードバンという最高の品質なので、あまり主張したくないときでも、所有欲を満たしながら使用できる最高の一品であると思っております。ファスナーはエクセラファスナーで、YKKの最高級品です。ビジネスでの使用がなくなるので、この機会にお譲り致します。あまり比較対象のない希少品なので、お値段模索しております。希望価格などあれば、お気軽にご相談ください。#長財布#キプリス#シェルコードバン#コードバン#ホーウィンシェルコードバン#エクセラ#財布#本革