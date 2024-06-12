【人気色】ベグ＆コー アローズ 英国製カシミヤ混マフラー ブラックウォッチ

英国の伝統的なタータンチェックの色柄です。落ち着いた色柄で、男性人気No.1です。■商品概要・ブランド：Begg\u0026Co.（ベグアンドコー） UnitedArrows（ユナイテッドアローズ）別注・品名：カシミヤ混マフラー・仕様：両端フリンジ付き スタンダードなサイズ感 やや幅広 やや長・素材：ウール90%,カシミヤ10%・色柄：チェック柄（ブラックウォッチ） 英国の伝統的タータン柄です。・製造：スコットランド製(英国,Scotland）■寸法等（実寸は目安）・全長：約198cm（フリンジ含む）・幅：約29.5cm・フリンジ：約9.5cm×2（両端）■状態（主観含む）・ネットにて数回使用の備品を中古購入し、その後は未使用です。・全体的に多少の使用感がありますが、特に目立つ汚れ、破れ等は見受けませんでした。■特徴・しっかりカシミヤを感じる滑らかな良い素材感です。・カジュアルにもビジネスにも使える正統派のデザインだと思います。・セレクトショップや百貨店で定評ある、英国老舗の巻物系専業ブランドです。■ブランド紹介・1866年創業、スコットランドの西海岸を拠点とする老舗織物メーカーです。カシミヤやウールなどの天然素材にこだわり、その品質や肌触りが魅力です。■参考・小物アイテムを順次出品中です。イギリス〜ヨーロッパ系が中心です。2点目以降は割引しますのでコメントどうぞ。#みえもんのグッズ



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