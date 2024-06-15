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USA製 タイガーウッズ　激レア　ヴィンテージ
商品番号 N28843841504
商品名

USA製 タイガーウッズ　激レア　ヴィンテージ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着丈86　身幅71　肩幅67　袖丈24激レアヴィンテージです！最高のメッセージです！若干使用可能ありますが、ダメージ無くおすすめです!いいね　出品期間　によって値下げを行っていますので値下げ交渉はご遠慮下さい採寸、コンディションチェックは古着屋目線で行っておりますが万が一不備がございましたらご連絡ください誠意を持って対応させていただきます古着男子古着女に気に入って頂けるような商品を提案しておりますジョーダン　JORDANナイキ　　ＮＩＫＥスニーカーに合うコーディネートを提案しております定番人気　　限定品　レアアイテム　　ヴィンテージ　USA製　など多数出品させていただきます
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