【期間限定値下中】NASAキャップ　撥水撥油加工、紫外線UVカット、色褪防止加工

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NASA キャップ 帽子2000年代後半にフロリダのケネディ宇宙センターで記念に現地購入したフリーサイズ、デニム生地のキャップです。そのまま自宅の倉庫で保管しており美品です。今はこのデザインはもう売っておらず見かけることもなく、デニム色とクリーム色のツートンカラーの珍しいレア物で、他の人とデザインが被ることもないと思います。紫外線UVカット加工、色褪せ防止加工、撥水加工済みです。なお、自宅に喫煙者、ペット等いません。#NASA#JAXA#宇宙#スペース#デニム#ローキャップ#クリーム#白色#ツートン#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#古着#ハット#ブルー#ネイビー#オフホワイト