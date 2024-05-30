値下げ　キスマイ　玉森裕太　着用モデル　DTL Tシャツ　Kis-My-Ft2

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期間限定値下げです。期間が終わればお値段上がります。こちらでおゆずりしていただきましたが、ただ保管している状態なので、出品致します。購入者のかたが3回着用、当方は全く着用しておりません。玉森さんの弟さんのブランドの初期の作品で、今は入手困難かと思われます。サイズはユニセックスのSサイズ、お色はブラックです。他サイトでも出品しておりますので、購入希望の際はコメントをお願い致します。お値下げ交渉ご遠慮下さい。