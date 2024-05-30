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90's vintage CHICAGO BULLS 刺繍ロゴ キャップ
商品番号 V14784571125
商品名

90's vintage CHICAGO BULLS 刺繍ロゴ キャップ
ブランド名 エヌビーエー
特別価格 税込 2,520 円
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商品詳細

★注意事項★ご覧いただきありがとうございます。トラブルをさけるため必ず購入前にプロフ確認と商品説明の確認よろしくお願いします。★item★表記サイズ:FREEスナップバックカラー:ブラック×レッド★Condition★USED目立つ傷や汚れございませんがビンテージ古着にご理解のある方購入よろしくお願いします。①ロゴ付近に若干のスレあり。7枚目参照その他質問などございましたら必ず購入前にコメントください。購入後/お支払い後にはお答えと対応はできませんのでよろしくお願いいたします。
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