ジミーチュウ二つ折り財布　Lawrence ONLS OLIVEBLACK

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商品詳細
2021年に購入し、数日使用しましたが、使わなくなりしまっていた物です。若干の使用感や小傷はありますが、状態は良いと思います。色も珍しいOliveです。付属品もすべて揃っています。別角度からの写真等、ご要望ありましたらコメントください。ぜひ、御検討お願いします。
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