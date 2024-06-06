ニューエラ ロサンゼルスドジャース 9fifty パープルカラー スナップバック

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商品詳細
□商品名□ニューエラロサンゼルスドジャースファーストロサンゼルスワールドシリーズ9fiftyパープルカラースナップバックキャップ□カラー□オリーブ(つば裏グレー)□サイズ□9fiftyフリーサイズ、スナップバックキャップ(ユニセックス仕様ですので女性でも被れる仕様になります)□シリーズ□9fiftyCooperstown□商品状態□新品□発送に関しましては注文を受注してから24時間以内に発送しています。17時以前に注文していただけければその日のうちに発送を心がけています。□ベースボールキャップの配送にはダンボールにて発送しておりますので、型崩れなど恐れはありません。□値下げ交渉歓迎ですが、常識範囲内でよろしくお願いいたします。(商品の１割以内でお願いいたします)□キャップ２個以上購入で750円値引きさせていただきます。※不明な点などございましたら、お気軽に質問ください。
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