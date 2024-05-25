クロムハーツ 2ZIP ウォレット ストラップ 二つ折り財布

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大注目】 【美品】【正規品】クロムハーツ - Hearts Chrome 2zip ...

⁂sleepingforest⁂ChromeHeartsのナイロン製ウォレットです。(^^)部分的に小さな穴あります。画像で確認して下さい。ファスナーもオイルメンテナンスを定期的にしていたので不具合無しです。(^^)ボタンもしっかりとまり不具合無しです。(^^)付属品無しですが確実に正規品です。全体のゴシック調のダガー模様が大変カッコいいです。#クロムハーツCHROMEHEARTS#シルバー925silver925#シルバーアクセサリー#リング #ゴシック#ウォレット#レザー#正規品#ダブルジップ#ストラップ付き#Bizarre #silver #925 #ネックレス #インディアンジュエリー #ドクロ #ビザール #ガボール #クロムハーツ #極太チェーン #極太リング #ブレスレット #バングル #ドラゴン #竜 #アラベスク #メンズ #レディース #極太 #SILVER #燻し #ブラック #マルカン #アクアシルバー #GINYA #銀の蔵 #純銀 #不良 #キリンクラフト #和柄#ゴシック #抜刀娘 #絡繰魂 #かすう工房