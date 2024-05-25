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クロムハーツ 2ZIP ウォレット ストラップ 二つ折り財布
商品番号 E26316679382
商品名

クロムハーツ 2ZIP ウォレット ストラップ 二つ折り財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⁂sleepingforest⁂ChromeHeartsのナイロン製ウォレットです。(^^)部分的に小さな穴あります。画像で確認して下さい。ファスナーもオイルメンテナンスを定期的にしていたので不具合無しです。(^^)ボタンもしっかりとまり不具合無しです。(^^)付属品無しですが確実に正規品です。全体のゴシック調のダガー模様が大変カッコいいです。#クロムハーツCHROMEHEARTS#シルバー925silver925#シルバーアクセサリー#リング　#ゴシック#ウォレット#レザー#正規品#ダブルジップ#ストラップ付き#Bizarre　#silver　#925　#ネックレス　#インディアンジュエリー　#ドクロ　#ビザール　#ガボール　#クロムハーツ　#極太チェーン　#極太リング　#ブレスレット　#バングル　#ドラゴン　#竜　#アラベスク　#メンズ　#レディース　#極太　#SILVER　#燻し　#ブラック　#マルカン　#アクアシルバー　#GINYA　#銀の蔵　#純銀　#不良　#キリンクラフト　#和柄#ゴシック　#抜刀娘　#絡繰魂　#かすう工房
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