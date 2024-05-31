ナイキ エア ジョーダン 10 レトロ ヴェノム グリーン US11 29cm

商品名2013年発売ナイキエアジョーダン10レトロヴェノムグリーン'13NikeAirJordanXRetroBlackVenomGreenCoolGrayAnthraciteレアモデル完売品310805-033カラーブラック/ヴェノムグリーン/クールグレー/アンスラサイト状態全体的に使用感、および少々よごれのある箱付きのユーズド品ですので、見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズUS1129cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か質問があれば、コメント欄にてご連絡くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます



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