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商品詳細
ブランド名：リー【Lee】商品名：二つ折りLファスナーミドルサイズ商品コード：320-1922サイズ：高さ9.5cm×幅14cm×マチ2cm色：ブラウン品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：イタリアンソフトレザー仕様：二つ折り開いて右にカードポケット×5二つ折り開いて左にカードポケット×5お札入れポケット×1小銭入れポケット×1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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Lee 二つ折り Lファスナーミドルサイズ 320-1922 ブラウン
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