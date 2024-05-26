a bathing ape 半袖　リバーシブル　希少

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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖季節感...春,夏,秋,冬20年程度経過していると思われます。着用は数回程度でかなりの美品だと思います。保存状態は良好だと思いますが、ユーズドであることを御理解頂ける方のみお願いいたします。かなりレアな商品だと思います。欲しい方どうぞ。
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