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HARLEY DAVIDSON ハーレーダビッドソン　95周年記念グッズ
商品番号 B79554889048
商品名

HARLEY DAVIDSON ハーレーダビッドソン　95周年記念グッズ
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 7,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハーレーダビッドソン　95周年記念グッズです♪△5000/0798（5000個限定）☆バックル☆レザーキーホルダー★付属品:専用収納箱▲HARLEY-DAVIDSONMOTORCYCKES▲MILWAUKEE,WISCONSINU.S.Aハーレーダビッドソン　95周年を記念して作られましたバックルとレザーキーホルダーです。目立たない程度のスレや小傷、汚れやバンドの使用感などありますが、大きなダメージなどはありません。あくまでUSED品という事をご理解の上、ご購入をお願いいたします。※気になる事などありましたら、お気軽にコメントお願いします。◆商品購入後の返品・返金はお断りしていますので、納得の上、ご購入をお願いします。
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