ハーレーダビッドソン 95周年記念グッズです♪△5000/0798（5000個限定）☆バックル☆レザーキーホルダー★付属品:専用収納箱▲HARLEY-DAVIDSONMOTORCYCKES▲MILWAUKEE,WISCONSINU.S.Aハーレーダビッドソン 95周年を記念して作られましたバックルとレザーキーホルダーです。目立たない程度のスレや小傷、汚れやバンドの使用感などありますが、大きなダメージなどはありません。あくまでUSED品という事をご理解の上、ご購入をお願いいたします。※気になる事などありましたら、お気軽にコメントお願いします。◆商品購入後の返品・返金はお断りしていますので、納得の上、ご購入をお願いします。



HARLEY-DAVIDSON ハーレーダビッドソン 95周年記念グッズ



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