【即完売‼️】 KITH NIKE knicks Tシャツ　ホワイト Mサイズ

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#スタカリ兄さんキスとナイキのTシャツです。多少の使用感はありますが、目立つ傷汚れありません。サイズはMサイズ着丈70cm肩幅54cm身幅56cm※素人採寸の為、多少の誤差ご了承ください。他のサイトにも出品してますので、早い者勝ちになります。お気軽にお問い合わせください。すり替え等トラブル防止の為、発送後のキャンセル、返品は対応出来ません。kithキスニックスニューヨークニックスknicksnewyorkknicksnikeナイキスウェットパーカーnbajordanカリーサインユニフォームTTeeTシャツnbajapangamesnbaジャパンゲームステフィンカリーステフィンカリーnbaジャパンゲームコービー コービーブライアント レブロン レブロンジェームズ ジョーダン マイケルジョーダン jordanjordan1jordan3jordan5jordan11airjordan1jordan1エアジョーダン1aj1ナイキnikeトラヴィス TravisscottSNKRSsupremeスタンダードカリフォルニアstandardcaliforniaスタカリSDチャンピオンRHCロンハーマンsupremewindandseaNIKEレイニングチャンプkawsカウズjordan1ジョーダンキムタク木村拓哉サーフィン フラグメントgooutゴーアウトシュプリームヨウジヤマモト限定 シュプカラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬