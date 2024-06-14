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SEVESKIG KISS ロックT
商品番号 H79994972347
商品名

SEVESKIG KISS ロックT
ブランド名 セヴシグ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着をリメイクしたロックTです。穴有ります。古着慣れしてない方は、ご遠慮願います。肩幅　56着丈　68身幅　53サイズ表記無いので、素人採寸、記載してます。メタリカKISSロックT
http://narcologia.ru/goods/revamp761022.html
http://narcologia.ru/goods/peroration469315.html
http://narcologia.ru/goods/rouge492810.html

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