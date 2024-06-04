THE H.W.DOG\u0026CO. デニム キャップ インディゴ

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商品詳細
2、3回の着用ですsizeoneデニムの形はどこを探してもあまり見かけません。複数所有している為出品致します。交渉承ります。D-00004同型、9ozデニム生地仕様。1970年代、アメリカで流行したトラッカーキャップがモデル。当時のワークマンたちがユニフォームとして着用したような、汚れや使用感など味のあるキャップをイメージ。あえて色落ちしやすい生地を使用しているため、長く愛用することでその風合いもお楽しみいただけます。70年代にベースを置いて作成しているため、縫製ミシンも70年代のものを使用しています。THE.H.W.DOG\u0026COオフィシャルサイト抜粋vintageヴィンテージ30s40s50s60s70sarmyアーミーnavyネイビースーベニアベトジャンスカジャンLEVISLevi'sリーバイス501XXbigeLEEWrangler1st2nd3rd両V嵌め込み後付けダブルフェイスCPOジャングルファティーグusmausafausnausnb15b15dmodバズリクソンズリアルマッコイズウェアハウスヒューストンbluebluehrmn11LDKオーラリー エンノイ ヤエカyaecaコモリcomoliギャルソンコムデギャルソンCOMMEdesGARCONSマルジェラMaisonMargielaアンダーカバーUNDERCOVERA.P.Cアーペーセーヨウジヤマモトy-3YohjiYamamotoワイスリーマーガレットハウエルMARGARETHOWELLユナイテッドアローズUNITESARROWSENGINEEREDGARMENTSエンジニアードガーメンツHenderSchemeエンダースキーマParabootパラブーツN.HOOLYWOODエヌハリウッドエヌハリnonnativeノンネイティブWhiteMountaineeringホワイトマウンテニアリングハリウッドランチマーケットハリランHRM
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