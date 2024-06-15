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ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト D\u0026Gレザー 本革 ブラック ゴールド金具
商品番号 Y42082318447
商品名

ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト D\u0026Gレザー 本革 ブラック ゴールド金具
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【再度値下げしました！】ご覧頂きありがとうございます。即購入OKです。○アイテム（ベルト）Dolce\u0026GabbanaDOLCE\u0026GABBANAD\u0026Gドルチェ\u0026ガッバーナ　ドルガバDGロゴ　ベルトロゴバックルレザー黒　ブラック　春夏秋冬　メンズ　レディース　ユニセックス　男女兼用　通勤　通学　ゴールド金具○サイズ全長約105cm(バックル含む)DGバックル　約7cm✕5.5cmベルト幅約3.8cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで85cm　そこから2.5cm間隔95cmまで　穴5個○状態多少の使用感はありますがまだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒　ブラック金　ゴールド○素材レザー　本革　○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古物にご理解がない方は購入をお控えください。
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