【ザ ヴィリジアン】ベルト

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数多くの商品からご覧いただきありがとうございます。使用しなくなり保管していたのですが、使用予定がない為、出品します。商品概要は下記の通りです。〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️メーカー：TheViridi-anneサイズ：1全長94.5㎝(バックル部除く)×幅2.6㎝×厚さ0.6㎝定価：素材：レザー×金属カラー：ブラック購入状況：新品購入先：正規取扱店(実店舗)付属品：無配送方法：宅急便コンパクト備考：レザーと金属のコンビネーションによるビンテージ加工がされた商品です〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️個人保管品になりますので、御理解いただける方のみご購入お願いします。サイズ詳細はメーカー表記サイズではなく、当方の測定によるものです。また梱包完了していますので、いつでも発送可能です。送料は出品者負担とし、匿名配送で取引致します。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。即購入もOKです。どうぞ宜しくお願いします。#ヴィリジアン#ベルト#アイアン素材...本革カラー...ブラック