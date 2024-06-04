★エンポリオアルマーニ★ストール★ネイビー★美品

ご覧頂きありがとうございます♪正規店で購入しました。目立った汚れやほつれ等はございません。ぜひご検討ください。★商品詳細★ 【ブランド】EMPORIOARMANI（エンポリオアルマーニ）【サイズ】全長：168cm／幅：38cm※平置き採寸です。素人採寸のため若干の多少の誤差はご了承願います。【カラー】ネイビー中古品・自宅保存にご了承頂ける方のみご購入をお願いいたします。質問や写真の追加希望がございましたらお気軽にコメントください。



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