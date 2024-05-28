22FW TIGHTBOOTH PRODUCTION タイトブース Tシャツ 黒

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商品に興味をもっていただきありがとうございます。以下お読みいただきの上ご購入をお待ちしています。ご質問があれば、お気軽にコメントして下さい。モード系、アメカジ系、ヴィンテージから80〜90sのオールド品まで幅広く出品してるので是非ご覧ください！※プロフ必読【商品検索】#foolsgold♢●お値引きについて●お値引きはフォロワーさま限定とさせて頂きます。フォローして頂いた上でコメント頂けますとスムーズになりますので事前のフォローよろしくお願いします。お値引きは提示価格より以下の通り値引きとさせて頂きます。〜¥9,999→10%引き¥10,000〜→¥1,000引き【商品の説明】22FWの既に完売している廃盤モデルのTシャツストリートに点在するあらゆるリスクをモチーフにしたグラフィックが背面に落とし込まれたTBPRらしい定番のワイドシルエットボディのTシャツです。商品名:Tシャツブランド・メーカー：TIGHTBOOTHPRODUCTIONサイズ：M(実寸2XL相当)着丈約70㎝肩幅約59㎝身幅約65.5㎝袖丈約25㎝カラー:黒 ブラック素材：コットン 100%【商品の状態】使用状況:新品、タグ、ショッパー付き。注意事項:発送方法、送料は記載通りの方法のみ、配送時、万一トラブルが発生した場合は、運送会社と落札者様のやり取りとなりますのでご了承下さいませ。画像に関しましては撮影状況、モニター等で多少異なる場合がございます。商品状況を画像、コメント、質問にて確認のうえ、アプリの利用規約、特性をご理解頂き、ご購入お願い致します。【その他】不明点はご質問ください。r2