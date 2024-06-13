グリーン　スタースティングレイ　ラウンドZIP　ショートウォレット エイ革



エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ... エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ...



エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ... エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ...



S.G.Z S.G.Z



エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ... エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ...



スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561 スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561



スティングレイ（ガルーシャ） ラウンドファスナー長財布 ポリッシュ グリーン ウォレット エイ革 小物 | minamo powered by BASE スティングレイ（ガルーシャ） ラウンドファスナー長財布 ポリッシュ グリーン ウォレット エイ革 小物 | minamo powered by BASE



スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561 スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561



スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561 スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561



スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561 スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561



Amazon | [OLD POINT] オールドポイント 二つ折り財布 メンズ 財布 ... Amazon | [OLD POINT] オールドポイント 二つ折り財布 メンズ 財布 ...



エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ... エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ...



スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561 スティングレイ「スターマーク」ラウンドジップウォレットSKI-SJSK-E1561



エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ... エイ革】ガルーシャ ラウンドファスナー 二つ折り財布 スティングレイ ...



Wild Hearts ワイルド ハーツleather&silver Wild Hearts ワイルド ハーツleather&silver



スター スティングレイ/ラウンドウォレット/牛革縁編み/エイ革/財布 ... スター スティングレイ/ラウンドウォレット/牛革縁編み/エイ革/財布 ...

■品名：ラウンドファスナーショートウォレット■カラー/素材：外装：グリーン /エイ革 ※研磨部分：白〜乳白色内装：ブラック /牛革裏地：ナイロン■サイズ：本体/W/12cmH/10cmD/2.5cm■仕様：カード入れ×3、小銭入れ×1、ポケット×2、札入れ×2カラー···グリーン柄・デザイン···その他素材···本革他のスティングレーシリーズはコチラ#YOPIOstingray他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 当方が出品しているスタースティングレイ財布は 全てグレードAorBのみを使用しており C.D.規格外は一切使用しておりませんので ご安心下さいませ。 C.D.規格外の様な曲げた部分の本体のヒビ割れや 異常に硬いクロム鞣しではございません。 また 日々の使用で肌への負担を軽減する為 折り曲げた部分を独自に滑らかに加工する事で 安心してお使い頂けます。 当方が仕入れるタンナーは数社あり 個々に磨きのポリッシング加工が違い 風合いも異なります。 お気に入りの柄をお選び下さいませ。 また品質を保っている為 流通量が極端に少なくなりご迷惑を お掛けする場合もございますが ご理解賜りますようお願い申し上げます。（一部小物ではCも使用する場合もございますが Cランクの場合、全て表記しております。）〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜内側にはクローム鞣しのシュリンクレザーを使用。革製品特有の傷やシワを目立ちにくくし耐久性も弾力もあり長くご愛用出来ます。当方が使用しているシュリンクレザーは自然なシボと落ち着いた雰囲気を重視しております。■注意点★商品の画像につきましては、極力実際の商品の色合い出るように最善を尽くしておりますが、ご覧頂くパソコン・モニターなどの環境により、実際の商品と色合いが異なる場合がございます。★内部の画像はサンプルです。カラー···グリーン