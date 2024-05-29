★美品★ISAIA イザイア★セブンホールド★イタリア製★ブルー　青★

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★美品★ISAIAイザイア★セブンホールド★イタリア製★ブルー 青★セッテピエゲ★数ある中からご閲覧いただきまして、ありがとうございます。はじめに自己紹介欄をどうぞご確認ください。コンディション個人評価:10段階中8大剣:9cm小剣:5cm全長:154cm使用頻度の少ない美品ですが、あくまで中古のため、ご理解頂ける方のみのご検討をお願い致します。カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー