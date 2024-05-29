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新品　限定品　濃紺　リアルクロコダイル一枚革ラウンドファスナー長財布
商品番号 G80005116880
商品名

新品　限定品　濃紺　リアルクロコダイル一枚革ラウンドファスナー長財布
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 9,245 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー男女問わず人気デザイン●アイテム:一枚革クロコダイルラウンドファスナー長財布内側細かく分けた使いやすい大きな小銭入れコインパース付きで使いやすい限定品●色： 濃紺●サイズ縦：10cm横：2.0cmマチ：2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイル一枚革レザー濃紺●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
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