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- 【新品】推しの子Tシャツ
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商品詳細
推しの子をモチーフにしたTシャツです。出回りしてないTシャツです●サイズ：タグ表記XXLサイズ●素材：綿100%●状態：新品/未使用になります。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは画像にてご確認ください。※未使用になりますが、中身確認のため、一度開封してます。
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