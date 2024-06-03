C144 ジェットキャップ　帽子　大きい　大きめ　サイズ　黒　ブラック bWh

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※プロフィール欄に取引に関する注意点など記載しておりますので必ずご確認してご購入ください。私の出品中の帽子一覧はコチラをタップ→#帽子01BFS私の出品中のキャップ一覧はコチラをタップ→#キャップ01BFS私の出品中のつば短めキャップ一覧はコチラをタップ→#つば短めキャップ01BFSこの商品のバリエーション違い一覧はコチラ#C14415301BFS※詳細画像等は別カラーのものを使用している場合がございます。こちらのページでは画像一枚目の色の商品を発送いたします。 カラー：ブラック BLACK 黒素材：コットンサイズ頭周り58cm-64cm(アジャスター調整可)深さ：11cmつば長：7.2cmつば幅：18cm頭の大きな方が帽子を被ると後頭部が広がりすぎてシルエットが乱れてしまいます。こちらは頭の大きな方が被っても美しいシルエットを保ったまま被れます。これまで帽子が似合わないと悩んでいた方に是非お勧めの一品です。シンプル 無地 キャップ 帽子 大きい 大きめ 黒 茶色 ベージュ グレー カーキ 紺 ネイビー 青 水色 オレンジ 蛍光オレンジ 切替 ステッチ ohPRI8jX7ckp5qtzW1aVFcpzMhMSmIVlBwaplKPEdgiQPj6bDF