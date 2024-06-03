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商品詳細
マルセロブロンのTシャツです。回数はそこまで数えてはいませんが、だいたい5回程しかきていません、しかも傷や、汚れなどはありません未使用に近い状態になります。すごく綺麗です。サイズはXSですが身長172センチ普通体型でもゆったりときれます。約47,000円ほどで購入しました、出品する理由としては、他のブランドに興味が湧いたからです。しわは、少しありますが出品する際にはちゃんと綺麗にした状態で出品致しますのでご安心ください。ご検討お願いします。だいぶ値下げしました。一週間間限定にします25000→20000→12222
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