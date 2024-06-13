バーバリーロンドン ネクタイ ストライプ柄 ブラウン

BURBERRYLONDONのネクタイです。大剣にややシミはあるものの、ほとんど使用しておらず状態は悪くありません。ライトブラウン地にボルドーのストライプ柄が上品な印象で、光沢があって肌触りの良い高級感のある生地です。断捨離のため出品します。＜商品説明＞◇出品物：ネクタイ×1◇カラー：ブラウン（ストライプ柄）◇素材：シルク（絹）100％◇サイズ：大剣幅9.5×長さ147cm（若干の誤差はご了承ください）◇専門業者クリーニング済み（特殊シミ抜きはしておりません）◇送料込み＜留意事項＞※大剣下部にややシミと大剣中ほどに小さな糸引き跡がいくつか見受けられます（写真でご確認ください）。※本体のみの出品です。外箱や袋は付属しません。※喫煙なし、ペットなし※発送時には折り畳んで梱包します。＜検索用タグ＞#ticktacktoe’s出品物一覧#ticktacktoe’sネクタイ一覧#ticktacktoe’sネクタイ暖色オレンジレッド系#ticktacktoe’sネクタイワイドタイメンズレディースレギュラータイワイドタイ8.5cm9cm9.5cm10cmBURBERRYBLACKLABELバーバリーブラックレーベルBLUELABELブルーレーベルBRITブリットLONDONロンドンPRORSUMプローサムBURBERRYS三陽商会ブランド高級ゴールド金色イエロー黄色クリーム色ベージュ生成キャメルらくだ色黄褐色茶色ダークブラウン焦げ茶チョコレート色ドット柄水玉模様チェック柄格子柄格子模様レジメンタル縞模様クラシック仕事ビジネスプライベート結婚式ウェディングブライダル二次会プレゼントギフトパーティフォーマルスマートカジュアルスーツ卒業式入学式入社式新社会人会社員公務員学生制服2011



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