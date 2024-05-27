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サイクロプス　　X–MEN マーベルレジェンド
商品番号 B94468961178
商品名

サイクロプス　　X–MEN マーベルレジェンド
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドサイクロプス箱なしヘッドリペイント済み(唇・マスク部分リペイント→半光沢コート済み)関節は両肩は硬めで他は柔らかいです。数年前の商品ですのでご理解頂ける方のみご購入してくださいませ。
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