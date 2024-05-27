サイクロプス　　X–MEN マーベルレジェンド

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商品詳細
マーベルレジェンドサイクロプス箱なしヘッドリペイント済み(唇・マスク部分リペイント→半光沢コート済み)関節は両肩は硬めで他は柔らかいです。数年前の商品ですのでご理解頂ける方のみご購入してくださいませ。
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