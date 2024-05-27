平茶碗　夏茶碗　' 色絵　貝' 京焼　茶道具

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京焼の新品未使用品のお茶碗です。 ※ソールドのものもオーダー可能なものもありますのでお気軽にコメントお問い合わせくださいませ。作家名→伊......詳しい作家名はプロフィール欄に記載しています。 〜実物、可愛いです^^夏らしく涼を感じていただけるお茶碗です♪〜ご質問がありましたらお気軽にお問い合わくださいませ。紙箱に入れて発送致します。(紙箱の状態は、私の出品一覧ページにサンプルで上げてますのでそちらをご確認くださいませ。)○その他季節のお茶碗出品してます→#hana_1111※こちらはメ ル カ リ です※ ※画像無断転載禁止 ※Imagereproductionprohibited------------------※おまとめ割引できます2点おまとめ購入の場合→500円お値引き3点おまとめ購入の場合→コメントにてご連絡ください。------------------抹茶茶碗茶碗茶道茶道具カフェオレボール京焼陶器伝統工芸品手描き貝貝殻海夏可愛い茶碗7220