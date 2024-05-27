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新品タグ付き コーチ シグネチャー Tシャツ ホワイト
商品番号 H32283279483
商品名

新品タグ付き コーチ シグネチャー Tシャツ ホワイト
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,191 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品タグ付きコーチシグネチャーTシャツ定価¥35,200ホワイトモノグラム　ロゴサイズと仕様100%コットン飾り部分を除く裏地：無し透け感：有り（WHTのみ）店舗購入の正規品です。他に写真ご希望の場合はお声掛けくださいサイズXS：肩幅41cm、身幅48cm、着丈64cm、袖丈19cm★上質のコットン使用で肌触りもよく着心地最高♪高級感たっぷり♪★キレイ目カジュアルスタイル♪芸能人風♪★しっかりとした作りなのでTシャツでよそ行きスタイル♪楽チン♪★フライトコーデにも♪★ギフトにも最適♪★アメリカでも完売目前！お早めに！残りわずか♪無くなり次第終了。
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