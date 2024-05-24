【元主力】マイバチ 激黒朴 最高傑作

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【バチのスペック】材質:激黒朴長さ:39.0cm太さ:2.0cm重さ:77g77ｇ計154gグリップ:2重【このバチについて】このバチは木材の密度、重さ、使いやすさを重視した最高傑作品です。黒朴と呼ばれる中でも最高級に黒く、朴の中でも芯材のもので耐久性に優れています。僕の知人の3作金達人に試し打ちを頼んだところ幽玄2連続全良してたので使いやすさにはかなり自信があります。しなやかで反発が良くロール処理がすごくやりやすいです。観賞用にしても良さそうです。即購入OKです！質問等があればどんどんして下さい！⚠️注意⚠️バチはハンドメイド品なので、多少の傷があったり、重さが左右違う場合があります。商品到着後、試し打ちをする前に受け取り評価をお願いします。返金・返品は出来ません。検索ワード太鼓の達人マイバチ万能型万能バチロール処理型ロール処理バチ精度型精度バチ連打型連打バチ米ヒバ朴黒朴激黒朴イエローポプラタタコンやざせろり絆バチ