【男女兼用】めっちゃ可愛い人気のお品　CUNE キューン ガチャベルト

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最終価格！！！！CUNEキューンガチャベルトめっちゃ人気のお品です。バックルは金属ですが色ハゲもない綺麗な状態です。サイズは120㎝ですがひもを切って調整する事も可能ですので男女兼用でお使い頂けます。サイズ 長さ120㎝ 幅3.2㎝#CUNE#キューン#ベルト#かわいい