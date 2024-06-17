トイズマッコイ　ロングウォレット　ブラック　2013春夏　廃盤モデル

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トイズマッコイ ロングウォレット ブラック 2013春夏 廃盤モデルとなります。プレーンモデルは、なかなか中古市場にも出てこない商品です。使用期間としては、新品で購入後1週間程度使用した物になります。その後素人保管(年一回程度はオイルアップしていました。)していた物です。購入当時の包装袋もあります。レザー全体にシボはありますが、ステッチの解れやちぎれはありません。真鍮部分が軽度色落ちありますが、使用するにあたり問題はないと思われます。 コインケース内も比較的汚れは少ないと思います。(サイズ)素人採寸縦 10cm横 18.5cm幅 1.5cm中古品のご理解ある方のみ入札下さい。神経質な方はご遠慮下さい。カラー···ブラック財布形···長財布