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トイズマッコイ　ロングウォレット　ブラック　2013春夏　廃盤モデル
商品番号 J41418309858
商品名

トイズマッコイ　ロングウォレット　ブラック　2013春夏　廃盤モデル
ブランド名 トイズマッコイ
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トイズマッコイ　ロングウォレット　ブラック　2013春夏　廃盤モデルとなります。プレーンモデルは、なかなか中古市場にも出てこない商品です。使用期間としては、新品で購入後1週間程度使用した物になります。その後素人保管(年一回程度はオイルアップしていました。)していた物です。購入当時の包装袋もあります。レザー全体にシボはありますが、ステッチの解れやちぎれはありません。真鍮部分が軽度色落ちありますが、使用するにあたり問題はないと思われます。　コインケース内も比較的汚れは少ないと思います。(サイズ)素人採寸縦　10cm横　18.5cm幅　1.5cm中古品のご理解ある方のみ入札下さい。神経質な方はご遠慮下さい。カラー···ブラック財布形···長財布
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