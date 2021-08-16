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Christian Dior クリスチャンディオール/ レザー 革 ベルト 茶
商品番号 K86836337247
商品名

Christian Dior クリスチャンディオール/ レザー 革 ベルト 茶
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 3,107 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長約95cm(金具含む)幅約2.4cmやや使用感がありますが問題なく使用できます。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。2
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