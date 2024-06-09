slam dunk スラムダンク　ジョーダン　ナイキ Ｔシャツ　桜木花道　XL

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ご覧いただき有難うございます♡slamdunkスラムダンク ジョーダン ナイキSHOHOKU１０ Ｔシャツ XLカラー：赤 ジョーダンとスラムダンクのコラボＴシャツタグはないですが未着用です。素人の自宅保管品ですのでご理解の上ご検討宜しくお願いします。ご不明な点や質問などありましたらお気軽にコメント下さい(*^^*)#スラムダンク#流川楓#桜木花道#井上雄彦