slam dunk スラムダンク　ジョーダン　ナイキ Ｔシャツ　桜木花道　XL

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商品詳細
ご覧いただき有難うございます♡slamdunkスラムダンク ジョーダン ナイキSHOHOKU１０ Ｔシャツ XLカラー：赤 ジョーダンとスラムダンクのコラボＴシャツタグはないですが未着用です。素人の自宅保管品ですのでご理解の上ご検討宜しくお願いします。ご不明な点や質問などありましたらお気軽にコメント下さい(*^^*)#スラムダンク#流川楓#桜木花道#井上雄彦
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