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slam dunk スラムダンク　ジョーダン　ナイキ Ｔシャツ　桜木花道　XL
商品番号 L74233897779
商品名

slam dunk スラムダンク　ジョーダン　ナイキ Ｔシャツ　桜木花道　XL
ブランド名 ジョーダン
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます♡slamdunkスラムダンク　ジョーダン　ナイキSHOHOKU１０　Ｔシャツ　XLカラー：赤　ジョーダンとスラムダンクのコラボＴシャツタグはないですが未着用です。素人の自宅保管品ですのでご理解の上ご検討宜しくお願いします。ご不明な点や質問などありましたらお気軽にコメント下さい(*^^*)#スラムダンク#流川楓#桜木花道#井上雄彦
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