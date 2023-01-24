ヴィンテージ FENDI マフラー

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衣替えをしていたら出てきました。ヴィンテージズッカ柄のマフラーです。メンズのカテゴリーで出品しましたがユニセックスで大丈夫です。画像では分かりにくいかと思いますが何箇所か解れがございます。(糸が出てる状態)破れたりはして無いのでまだまだ使えます。グレー＆ブラックなので地味でも派手でも無くどんなお洋服にも合うと思います(^_^)ノ✵ただ難点がもうひとつございます素材と洗濯表示のタグは外れかけで付いているのですが肝心なFENDIのタグが外れてからまた付けようと思ってどこかに保管しておりましたが見つかりません。なので今回お安く出品させていただきます。✵ネックに巻いてしまえば誰もそこまでは見えませんのでそのような状態品でもデザインが気に入った方お出かけの時巻いてみたいなって思われた方いかがでしょうか…※それらを重々ご理解の上のご購入で宜しくお願い致します。