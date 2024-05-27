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【春の遠山 如意輪堂】湧石 988　掛け軸
商品番号 G36106004596
商品名

【春の遠山 如意輪堂】湧石 988　掛け軸
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 10,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本紙約118✕41cm全体約200✕60cm絹本：木箱付状態：概ね良好※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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