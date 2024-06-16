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バックラッシュ　長財布　ダブルショルダー　新品
商品番号 Y22276769076
商品名

バックラッシュ　長財布　ダブルショルダー　新品
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 5,461 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バックラッシュのイタリアンダブルショルダーの長財布です。大きさは、6.7枚目の写真をご参考にしてください。1年前に大阪のショップで購入して保管したままで、使用していません。箱に入れて発送いたします。経年変化を楽しめる革です。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革(牛革)#BACKLASH
http://narcologia.ru/goods/reproduce734655.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei8971.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming791292.html
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