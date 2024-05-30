ほぼデッドストック AEROSMITH 1997 Tシャツ エアロスミス

水通しのみのほぼデッドストックです1997ninelivesツアーtシャツgiantタグジャイアント着丈約79cm袖丈約51cm身幅約22cm古いものですのでたたみシワや多少の色褪せなどはご了承ください、また経年劣化もご考慮の上でご購入をお願いいたしますaerosmithバンドtシャツヴィンテージロックtシャツ等17



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