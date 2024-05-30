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ほぼデッドストック AEROSMITH 1997 Tシャツ エアロスミス
商品番号 K75324928706
商品名

ほぼデッドストック AEROSMITH 1997 Tシャツ エアロスミス
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,725 円
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商品詳細

水通しのみのほぼデッドストックです1997ninelivesツアーtシャツgiantタグジャイアント着丈約79cm袖丈約51cm身幅約22cm古いものですのでたたみシワや多少の色褪せなどはご了承ください、また経年劣化もご考慮の上でご購入をお願いいたしますaerosmithバンドtシャツヴィンテージロックtシャツ等17
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