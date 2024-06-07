ナイキ エアジョーダン1 ロー ブラック トゥ

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商品詳細
サイズが合わなかった為出品します。新品未使用箱付きです。即購入可能です。商品説明】持続する抜群の機能性。ナイキSBアリウープは、ローカットのシルエットで快適な履き心地が持続。柔らかいスエードと快適なフォームが、日が暮れた後も足を包み込み、サポートします。・耐久性と通気性に優れたスエードとテキスタイル。・フォームソックライナーで踏み出すたびに衝撃を吸収。・ラバーアウトソールが抜群のトラクションを発揮。・膨らみのあるシュータンが足の甲にフィットし、抜群の履き心地。Jordan1LowBlackToe型番:553558-116#NIKE#AirJordan#Jordan1LowBlackToe#dunklow
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