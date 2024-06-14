ベルト 黒 牛革 スティングレー ホワイト メンズ genuine skin

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❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁#Haru♡shop管理番号:THA950010F3583✴️フォロー割▷▶▷100円引き✴️まとめ割・セット割2点まとめ買い▷▶▷200円引き✴️全商品送料無料！匿名配送！ 日曜日〜木曜日：21:00締、翌23:59までの発送 金曜日〜土曜日：全て翌月曜日に発送❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁◇カラー◇ブラック×ホワイト◇表記サイズ◇長さ:125cm幅:3.5cm◇素材◇表:スティングレー裏:牛革◇商品説明◇こだわりのタイ産ベルト。センターにあるホワイトラインが、ファッションに華を添えます。様々なスタイリングにマッチし、個性を演出するアイテムです。カジュアルでもフォーマルでもどんな場でもカッコよくコーデできます。＊他の商品はこちら❯❯❯❯#Haru♡メンズshop◇注意事項◇✿自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。✿空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。✿海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。✿寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。✿光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。✿こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。✿その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁ベルトシンプル黒ブラックホワイト白仕事オフィスプライベートおしゃれ高級プレゼントクロコダイルスティングレイエイ革牛革本革