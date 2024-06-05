ブッテーロレザー　ワルピエ　コラボ手帳

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商品詳細
●ワルピエ社代表レザー（conceriawalpier）ブッテーロレザー●小物ブランドLatootoo（ラトゥートゥー）のコラボ商品です。手帳カバーはブッテーロを使用デザインと中の手帳はLatootoo※手帳3冊は新品未使用です。サイズ：横14cm縦22.5cm厚さ3cm（最大）重さ：429g状態：全体的に擦り傷がありますが致命的な傷はありません。（画像の通りです）その他:市場にほとんど出回っていない逸品です。表右下に筆記体でsuzukiと入っています。ブッテーロレザー：“牛革・ヌメ革の王様”と呼ばれ、国内ではエムピウ定番のレザーとして使われており、品質は本物です。
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http://narcologia.ru/goods/smear704604.html
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