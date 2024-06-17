最終値下【平本蓮RIZINデビュー着用】rebellious 　tシャツ　カーキ

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平本蓮選手がRIZINデビュー戦、萩原恭平戦で着用していたモデルとなります。再販等はしておらずあまり出回っていないレアなモデルだと思います。2度着用し着ないまましまっていたので出品致します。商品の状態は写真の通りです。即購入okです。着丈69cm袖丈10.5cm身幅49cmあくまで素人寸法です。多少のズレがある場合もございますが承知の上でご購入お願い致します。#平本蓮#amnjx#rizin#rebellious