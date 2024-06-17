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最終値下【平本蓮RIZINデビュー着用】rebellious 　tシャツ　カーキ
商品番号 R64988345032
商品名

最終値下【平本蓮RIZINデビュー着用】rebellious 　tシャツ　カーキ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 5,782 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平本蓮選手がRIZINデビュー戦、萩原恭平戦で着用していたモデルとなります。再販等はしておらずあまり出回っていないレアなモデルだと思います。2度着用し着ないまましまっていたので出品致します。商品の状態は写真の通りです。即購入okです。着丈69cm袖丈10.5cm身幅49cmあくまで素人寸法です。多少のズレがある場合もございますが承知の上でご購入お願い致します。#平本蓮#amnjx#rizin#rebellious
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