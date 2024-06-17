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451 【美品】 エトロ ネクタイ レジメンタル 植物柄 ボタニカル
商品番号 M83515365256
商品名

451 【美品】 エトロ ネクタイ レジメンタル 植物柄 ボタニカル
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 2,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！⬇️こちらから出品商品を絞り込み検索出来ます！#よっちゃんのネクタイショップ★ブランドETROエトロ★色紫パープル紺ネイビーブルー白ホワイト★剣先サイズ(cm)8★素材シルク100%★原産国イタリア★コンディション美品です。★配送について発送時は折りたたませていただきますので、折りジワがつく可能性があります。ご容赦ください(気になるようでしたら、アイロンをかけていただくと直ると思います)。他にもネクタイをたくさん出品しています。ご覧いただければ嬉しいです(^^)
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