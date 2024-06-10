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- 【匿名配送】モンスターハンター組立式DX PansonWorksソフビフィギュア
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商品詳細
★【10月13日値下げ】★売り切りのため値下げ致しました。検討ください。モンスターハンター組立式DXPansonWorksソフビフィギュアの出品です。昔ゲームセンターで獲得し室内でずっと保管しておりました。年代物のため箱にダメージがあります。細かな傷、凹み、黄ばみなど。神経質な方はご購入をお控えください。内容物については新品未使用、未開封のため綺麗だと思います。購入後はNC、NRとなりますので一切ご対応致しかねます。ご理解の上購入ください。即購入OKです。人気ゲームタイトル···モンスターハンターフィギュア種類···コレクションフィギュア#モンスターハンター#リオレウス#ドラゴン#プライズ#昔のフィギュア#フィギュア#リオレイア#MONSTAHUNTER#ソフビ#アミューズメント#希少
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