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津軽ビードロ、大川薫
商品番号 S58743265342
商品名

津軽ビードロ、大川薫
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

ガラス作家、大川　薫さんの冷酒グラス津軽ビードロの美しさがとても出ている冷酒グラスになります。サイズは直径5cmX高さ7cm定価16000円箱はありませんが、飾り棚に置いてありましたので、きれいな状態です。気になる方は、購入をお控え下さい。よろしくお願いいたします。種類···津軽ビードロ種類···酒器
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津軽ビードロ、大川薫【1点限り】津軽びいどろ 大川薫工房 香炉 グリーン／ピンク OK17-3029
津軽ビードロ、大川薫【1点限り】津軽びいどろ 大川薫工房 壺物 グリーン／ホワイト OK17-5041
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