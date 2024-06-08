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商品詳細
ガラス作家、大川 薫さんの冷酒グラス津軽ビードロの美しさがとても出ている冷酒グラスになります。サイズは直径5cmX高さ7cm定価16000円箱はありませんが、飾り棚に置いてありましたので、きれいな状態です。気になる方は、購入をお控え下さい。よろしくお願いいたします。種類···津軽ビードロ種類···酒器
http://narcologia.ru/goods/monophonic745812.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual594446.html
http://narcologia.ru/goods/seamless78929.html
津軽ビードロ、大川薫
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津軽ビードロ、大川薫
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