エコー【28】レザースニーカー✨ゴアテックス ブルー

【匿名配送】【即購入大歓迎❗️】✴全商品送料込み！✨ ⇒表示価格以外一切費用は掛かりません❗✴お値引き交渉大歓迎！✨ ⇒フリマの醍醐味やらなきゃ損❗✴深夜帯も応対可能✨ ⇒木・土以外可。 寝る前のベッド時間を有効活用下さい❗ #古着屋ユッキー靴一覧はこちら✅商品名 b00277-z00024 エコーのレザースニーカーです！ ◾️防水性に優れた【GORE-TEX】採用で 雨の日も気にせずにご利用頂けます！✅サイズ ◾️表記サイズ 45(28) ◾️アウトソール 31.5 ◾️横幅 11 ◾️ヒール 3 (単位/cm) ※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。 #古着屋ユッキー靴一覧はこちら✅カラー ◾️ブルー✅状態 ◾️アウトソール側面に 少し汚れがありますが、 その他は 綺麗で傷などもありません。 ◾️写真を確認頂き、 商品状態が気にならない方には かなりお買い得な商品です！ ◾️その他状態は、 写真にてご確認ください。 中古品という事をご理解頂いた上で ご購入をお願い致します。✅注意事項 ◾️細かいデザインや状態などは 写真にてご確認お願いいたします。 商品についてご不明点がありましたら 必ず購入前にお問い合わせ下さいね❗✅発送 ◾️なるべく１～２日の発送を 心がけております❗✴気持ちの良い取引をさせて頂く為に、 プロフィールに要点を記載しました。 購入前に一読お願いいたします❗✨メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)



スニーカー｜レザースニーカー｜エコー公式オンラインストア



ゴアテックスサラウンド･レザースニーカー



エコー 靴 防水 ゴアテックス レザースニーカー ビジネスシューズ メンズ 511614 アービング 本革 カジュアルシューズ ECCO IRVING



ゴアテックスサラウンド･レザースニーカー



上質レザーとゴアテックス。ECCOのオトナな機能シューズがブレイク必至！



エコー 靴 防水 ゴアテックス レザースニーカー ビジネスシューズ メンズ 511614 アービング 本革 カジュアルシューズ ECCO IRVING



ecco スニーカー メンズ ゴアテックス エコー 靴 420193 ECCO SOLIC GORE-TEX サイドゴア スリッポン レザースニーカー ハイカット レザー 本革 シューズ カジュアル 完全防水 ウォーキング 通勤 旅行 タウンユース 正規品-フットモンキー公式通販サイト ...



エコー 靴 防水 ゴアテックス レザースニーカー ビジネスシューズ メンズ 511614 アービング 本革 カジュアルシューズ ECCO IRVING



ECCO】GORE-TEXフェア👟☔️ | エコー | 大丸京都店公式 SHOP BLOG



ゴアテックス｜シューズ｜エコー公式オンラインストア



エコー 靴 防水 ゴアテックス レザースニーカー ビジネスシューズ ...



SOFT 7 メンズ スニーカー ゴアテックス防水



晴雨兼用で普段使いに最適スニーカー エコー/ecco | 婦人くつ売場 ...



ECHO - 【新品】eccoスニーカー ゴアテックス レディースの通販 by ...



晴雨兼用で普段使いに最適スニーカー エコー/ecco | 婦人くつ売場 ...