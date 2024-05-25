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エコー【28】レザースニーカー✨ゴアテックス ブルー
商品番号 S61628022198
商品名

エコー【28】レザースニーカー✨ゴアテックス ブルー
ブランド名 エコー
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【匿名配送】【即購入大歓迎❗️】✴全商品送料込み！✨　⇒表示価格以外一切費用は掛かりません❗✴お値引き交渉大歓迎！✨　⇒フリマの醍醐味やらなきゃ損❗✴深夜帯も応対可能✨　⇒木・土以外可。　　寝る前のベッド時間を有効活用下さい❗　#古着屋ユッキー靴一覧はこちら✅商品名　b00277-z00024　　エコーのレザースニーカーです！　◾️防水性に優れた【GORE-TEX】採用で　雨の日も気にせずにご利用頂けます！✅サイズ　◾️表記サイズ　45(28)　◾️アウトソール　31.5　◾️横幅　11　◾️ヒール　3　(単位/cm)　※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。　　#古着屋ユッキー靴一覧はこちら✅カラー　◾️ブルー✅状態　　◾️アウトソール側面に　少し汚れがありますが、　その他は　綺麗で傷などもありません。　◾️写真を確認頂き、　商品状態が気にならない方には　かなりお買い得な商品です！　◾️その他状態は、　写真にてご確認ください。　中古品という事をご理解頂いた上で　ご購入をお願い致します。✅注意事項　◾️細かいデザインや状態などは　写真にてご確認お願いいたします。　商品についてご不明点がありましたら　必ず購入前にお問い合わせ下さいね❗✅発送　◾️なるべく１～２日の発送を　心がけております❗✴気持ちの良い取引をさせて頂く為に、　プロフィールに要点を記載しました。　購入前に一読お願いいたします❗✨メインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)
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