S.H.Figuartsアイアンマン マーク85（アベンジャーズ／エンドゲーム）

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※プロフ閲覧の上、ご購入ください。■即決購入最優先■価格交渉不可■専用出品（バラ売り、まとめ売り）非対応ーーーーーーーーーーーーーーーーーー＜商品＞S.H.Figuartsアイアンマンマーク85（アベンジャーズ／エンドゲーム）【中古品】※新品を購入※３ヶ月ほど展示後、箱に納めて保管しておりました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー※現状品※写真に写ってるいるものが全てになります。※初期不良・経年劣化・電池の消耗など、 中古品へのご理解のもと、諸々ご了承の上ご購入ください。※あくまで素人検品にて、チェック漏れがある場合がありますが、 現状品としてご了承ください。※記載事項に不備がありましたら、 購入前にご指摘くださいますと幸いです。※クレーム、返品は受け付けかねます。※輸送中の破損に関して、保証は出来ません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーS.H.Figuartsフィギュアーツエス・エイチ・フィギュアーツアイアンマンマーク85アベンジャーズエンドゲームマーベルーーー20230924/figu_020フィギュア種類...コレクションフィギュア