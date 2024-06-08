fear of god バックロゴハーフジップサテンジャケット　xl

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素材···ナイロンカラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ジップ・ボタン···プルオーバー3年前ほどに大阪の某有名ブランド古着屋さんにて購入しました。何度か着用しましたが、着用回数はそんなに多くないと思います。着丈68身幅70袖丈60肩幅58素人採寸なので多少の誤差はあるかもしれません。特に目立った傷や汚れはございませんが、普通に着用していたものになりますので、細かな傷などはあると思います。着ていただくには特に気になる点はないかと思われます。古着の商品になる為神経質な方はご遠慮ください。