MASONO Margiela Nutネックレス



Maison Margiela Nut Necklace | HUES 福岡セレクトショップ



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メゾンマルジェラ(Maison Margiela) ナットネックレス-



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◼️MASONOMargielaNutNecklace ユニセックスナットをナットチーフにしたシンプルなデザインはスターリングシルバーを使用した一点。★memoryをテーマにした今シーズンは、メゾンが築き上げてきたエッセンシャルな歴史を大切にする。という意味を込めて、現代のコレクションに落とし込んでいます。角を削り、光沢を抑え、丁寧に仕上られたアンティーク加工。先端にはアクセサリーラインを示す11の印字。留め具はブランドのタグを連結させたロブスタークラスプを。トップ位置は胸よりも少し上に。★あくまで主張し過ぎないナットのサイズ感は、普段あまりアクセサリーを付けない方にもオススメです。インパクトはありながら、なぜか悪目立ちせず着けやすい点も魅力です。シンプルでスタイリングを選ばず、それでいて普通でないマルジェラのネックレス。素材/ステンレス、チタンsize/50cm付属品、専用箱★ペット喫煙者はいません。自宅保管になります。※お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。※並行輸入品(海外正規品)は国内正規品と比べて検品の基準などの過程も異なりますので、ご了承下さいませ。#栓抜き#キーホルダー#MASONOMargiela#メゾンマルジェラ#ユニセックス#トレンドファッションカラー...シルバー